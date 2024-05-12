عادل مبارز: عنتر شايل سيفه أول فيلم تعاون مع عادل إمام

أكد المصور عادل مبارز، أن الزعيم عادل إمام هو نجم الكوميديا والتراجيديا الأول في الوطن العربي، مشيرا إلى أن الزعيم عادل إمام مرشح لدور "الضابط" في فيلم المشبوه

وقال عادل مبارز، خلال لقاء له لبرنامج "أنا وهو وهي"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، تعرفت على الزعيم عادل إمام في فترة فيلم "عنتر شايل سيفه"، مؤكدا أنه بداية عملي مع الزعيم عادل إمام في صور من اعماله.



وتابع المصور الكبير عادل مبارز، أن الزعيم عادل إمام يتعامل معي معاملة خاصة، بها الحب والمودة، مؤكدا أنه حتى أفيش مسرحية بودي جارد من تصويري

