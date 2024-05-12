مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.18%

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4778.53 نقطة مرتفعًا 8.6 نقطة وبنسبة 0.18 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4769.96 نقطة.

وحسبما وكالة الانباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و79 ألفًا و527 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 19.1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و569 ألفًا و805 ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.025 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.40 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 135 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 6.49 %، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 114 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 5.48 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 21 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.02 %.