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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.18%

بورصة مسقط
بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4778.53 نقطة مرتفعًا 8.6 نقطة وبنسبة 0.18 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4769.96 نقطة.

وحسبما وكالة الانباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و79 ألفًا و527 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 19.1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و569 ألفًا و805 ريالات عُمانية.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.025 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.40 مليار ريال عُماني.

 

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 135 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 6.49 %، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 114 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 5.48 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 21 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.02 %.

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