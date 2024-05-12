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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة جريئة.. رانيا التومى تبرز حملها في أحدث جلسة تصوير

رانيا التومي
رانيا التومي

خضعت الفنانة التونسية رانيا التومى، لجلسة تصوير جديدة استعرضت من خلالها حملها الجديد، وظهرت  النجمة بلوك جريء أثار إعجاب جمهورها.


ونشرت "رانيا" مجموعة من صور لها، عبر حسابها الشخصي على"انستجرام"، وظهرت بإطلالة مبهجة مرتدية فستان أبيض مجسم يظهر ملامح جسمها، وعلقت على الصور قائلة : "اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله “الحمد لله”.


 

فيلم نور الريس 

 

تخوض الفنانة رانيا التومي، تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت تصوير أولى مشاهدها في فيلم "نور الريس"، للمنتج بلال صبري، بحضور بطل الفيلم المطرب مصطفى كامل وعمرو عبد الجليل، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، ومحمد فاروق شيبة.

ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم "قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

أبطال فيلم نور الريس 

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور ابو البيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.

يذكر أن آخر أعمال رانيا التومي مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

معلومات عن رانيا التومي

بدأت مسيرتها في عام 2012 شاركت في مسلسل مشاعر.

شاركت في بعض الأعمال الفنية منها: الهربة، ناعورة الهواء، مشاعر.

أطلق عليها لقب الحسناء التونسية وذلك لجمالها الخلاب.

تتمتع رانيا أيضًا بذوق رفيع وأسلوب فريد عندما يتعلق الأمر باختيار فساتين السهرة، دائما ما تظهر بأجمل فساتين السهرة العصرية بألوان مختلفة تناسب بشرتها الفاتحة وتعتبر رانيا التومي هي إحدى الوجوه الشابة في تونس تحظى باهتمام كبير من خلال ظهورها كمذيعة للطقس جمالها دفعها نحو الفن والموضة من خلال الصور التي نشرتها وعرضها للعديد من الأزياء واهتمامها بالموضة فازت رانيا التومي بلقب ملكة جمال تونس ولها جماهيرية كبيرة وتعتبر أحد المشاهير الذين ظهروا على التلفزيون.

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