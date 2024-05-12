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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث مشاكل المواطنين.. نائب بالشيوخ يجتمع بقيادات مستقبل وطن بالمنتزه

اجتماع بحزب مستقبل
اجتماع بحزب مستقبل وطن بالمنتزه

شارك النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، الأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، في اجتماع مع القيادات التنظيمية بحزب مستقبل وطن بأقسام المنتزه الثلاثة، وذلك بمقر أمانة قسم المنتزه ثالث.  

جاء ذلك تحت إشراف شحاته شاهين أمين قسم المنتزه ثالث، وأيمن حسن أمين تنظيم القسم، وبحضور صالح عبد المعز، أمين قسم المنتزة أول، وحسن ذوق، أمين قسم المنتزة ثالث، وحسن عوض، ومحمد أبو الحسين، الأمناء المساعدين بقسم المنتزة ثالث، وأحمد بسيوني، الأمين المساعد لقسم المنتزة ثانِ، وماجد جمال، أمين تنظيم قسم المنتزة ثانِ، وأحمد عبده، أمين تنظيم قسم المنتزة أول، ولفيف من قيادات الحزب بالمنتزه وأعضاء هيئة مكتب أمانة المنتزه ثالث.

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وخلال الاجتماع، تحدث النائب إيهاب أبوكليلة حول أهمية دور مجلس الشيوخ وألياته البرلمانية والهدف من عودته مرة أخرى في دستور 2019، مؤكدا ضرورة زيادة التواصل مع المواطنين وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب.

تناول الاجتماع مناقشة كافة الطلبات والشكاوي المقدمة من خلال الأمناء النوعيين بقسم المنتزه ثالث والخاصة بأهالي الدائرة الكرام وكيفية التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من خلال خطة العمل الموضوعة ضمن جدول أعمال الدائرة وعرض الرؤى الحزبية وسبل التعاون بين أقسام المنتزة الثلاث، وتعهد النائب إيهاب أبوكليلة بالتواصل مع المسئولين التنفيذين للتوصل إلى حلول لاغلب المشاكل المقدمة خلال الفترة المقبلة.

الاسكندرية الدور المجتمعى النواب والشيوخ النائب إيهاب أبوكليلة إيهاب أبوكليلة أمانة الشئون البرلمانية

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