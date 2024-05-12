«زوجة ابني لا تطبخ له وسيطلقها ماذا أفعل؟».. أمينة الفتوى ترد

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى فاطمة، حول: "زوجة ابني ما بتعرفش تعمل حاجة في بيت زوجها منذ 3 سنوات، ويوم تعمل أكل ويوم لأ، وابني هيطلقها، ومش عارفين نعمل إيه؟".

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية" اليوم الأحد: "الأم ممكن تكون عودت بنتها، لكن الزوجة ترفض العمل في بيتها، والمفروض الزوج والزوجة يتفاهموا مع بعض، ولا يجوز التدخل بين الزوجة والزوج إلا لو استدعى الأمر".

وأوضحت: "عليها إنها تنصح ابنها بألا يتسرع فى الطلاق، والأسباب دي ممكن حلها والزوجة عليها حل الأمر بيسر، لأن الزواج ده ميثاق غليط عند الله- سبحانه وتعالى-، ويجب ألا يحل بهذه الأمور التي يمكن تداركها".