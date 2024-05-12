عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بالشؤون الإسرائيلية: الدبلوماسية المصرية تتحرك من أجل وقف إطلاق النار بغزة

صدى البلد

قال عادل محمود، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إعلان مصر التدخل في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لم يأت من فراغ ولكن جاء نتيجة التصعيد الأخير من جانب الاحتلال.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن تل أبيب حاولت إجراء عملية التفافية على المجتمع الدولي الرافض لعملية رفح الفلسطينية واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ثم التفريغ السكاني الناعم تحت الترهيب الذي حصل خلال الأيام الماضية، حيث يجرى الحديث عن رحيل 300 ألف نازح من المنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل تعطي رسالة للمجتمع الدولي بأنها ستحتل رفح الفلسطينية بالقطعة، وستذهب في نهاية المطاف إلى التفريغ السكاني، والقرار المصري مهم للغاية، فأي خطوة تصعيدية ضد إسرائيل هي تعرية الاحتلال والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.

محكمة العدل الدولية

وتابع: "صحيح أنه ليس هنالك قرارات إلزامية من محكمة العدل الدولية، لكن استمرار الدبلوماسية العربية مع التناغم الدولي الرافض لما يجري من قتل حسب قانون محكمة العدل الدولية القتل والإبادة، سيطارد إسرائيل ما بعد الحرب".

https://www.youtube.com/watch?v=gk5aMZZU9dY&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

إطلاق النار الدبلوماسية العربية الدبلوماسية المصرية الشؤون الإسرائيلية القاهرة الإخبارية العدل الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للنزهة وغدر بي

تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 7 من سماسرة الدواجن.. فيديو

محاكمة جنائية.. تفاصيل قرار النيابة بشأن تجاوز السرعة القانونية ومواجهة الحوادث المرورية

اغفر ذنوبك في ذي القعدة ولو كانت جبلا.. بـ11 كلمة عند أذان المغرب

حماس: نثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

قائد الجيش الأوكراني: الوضع صعب في خاركيف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأسيس مدرسة الفنون الجميلة.. من أين جاءت فكرة الإنشاء؟

الحكومة توجه ضربة قاضية لـ7 من حيتان الدواجن.. هل ستنخفض أسعارها؟

بالبيجامة.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

هل أجرت عملية تجميل.. ظهور صادم لـ ميادة الحناوي بعد غياب

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-