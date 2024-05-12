خبير بالشؤون الإسرائيلية: الدبلوماسية المصرية تتحرك من أجل وقف إطلاق النار بغزة

قال عادل محمود، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إعلان مصر التدخل في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لم يأت من فراغ ولكن جاء نتيجة التصعيد الأخير من جانب الاحتلال.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن تل أبيب حاولت إجراء عملية التفافية على المجتمع الدولي الرافض لعملية رفح الفلسطينية واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ثم التفريغ السكاني الناعم تحت الترهيب الذي حصل خلال الأيام الماضية، حيث يجرى الحديث عن رحيل 300 ألف نازح من المنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل تعطي رسالة للمجتمع الدولي بأنها ستحتل رفح الفلسطينية بالقطعة، وستذهب في نهاية المطاف إلى التفريغ السكاني، والقرار المصري مهم للغاية، فأي خطوة تصعيدية ضد إسرائيل هي تعرية الاحتلال والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.

محكمة العدل الدولية

وتابع: "صحيح أنه ليس هنالك قرارات إلزامية من محكمة العدل الدولية، لكن استمرار الدبلوماسية العربية مع التناغم الدولي الرافض لما يجري من قتل حسب قانون محكمة العدل الدولية القتل والإبادة، سيطارد إسرائيل ما بعد الحرب".

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