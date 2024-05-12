ثقافة الشيوخ ترحب بمقترح إنشاء متحف شمع لعظيمات مصر بالعاصمة الإدارية

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي النائب محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم الأحد، فكرة إنشاء متحف شمع بالعاصمة الإدارية لتخليد نابغات وعظيمات مصر من السيدات في جميع المجالات بالعصر الحديث، وذلك في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفى، وبحضور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

وخلال المناقشات، اقترح أعضاء اللجنة أن يشمل المتحف عظيمات وعظماء مصر (سيدات ورجال)، وإزاء تأكيدات ممثلي الحكومة حول التكلفة الباهظة التي يكبدها متاحف الشمع حالياً، وضع الاعضاء تصورات وآليات مختلفة لإنشاء المتحف ومنها استخدام خامات أخري غير "الشمع"، أو أن يكون عبر خاصية "الهولوجرام" وهي عبارة عن معرض مرئي يقوم بإعادة إنشاء الصورة وعرضها كمجسم ثلاثي الأبعاد، فيما ذهب البعض الاخر من أعضاء لجنة الثقافة والاعلام إلي إمكانية إطلاق متحف إليكتروني ( أونلاين) .

من جانبه رحب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بفكرة إنشاء متحف لعظيمات مصر، الذين يستحقون كل التقدير والاحترام وتخليد ذكراهم، وتعريف الأجيال المتعاقبة بإسهاماتهم علي مدار التاريخ.

وفي هذا الإطار، طالب محمود مسلم وزارة الثقافة بدراسة الآلية والوسيلة المناسبة لإنشاء هذا المتحف، والبدائل المتاحة غير "الشمع".