برلماني: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا هدفه فضح حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اعتزام مصر التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية ، وذلك للنظر في الانتهاكات والمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ، مؤكدا موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني من قديم الأزل .

واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم ان اعتزام مصر التحرك الرسمي امام محكمة العدل الدولية بسبب تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مشيرا الي ان هناك أزمة حقيقية تواجه آدميتهم فالفلسطينيين يعيشون ظروف إنسانية صعبة غير مسبوقة فلا يوجد أي شىء يصلح للحياة.



وأوضح الجبلاوي أن هناك تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي بشأن المفاوضات التي اجرتها مصر ومازالت تجريها للوصول الي حل سلمي ، طالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار علي الفلسطينين المدنيين العزل، قائلا: رصاص الإسرائيليين لا يفرق بين أطفال أو نساء أو شيوخ أو رجال

وشدد الجبلاوي ان المصريين يقفون خلف القيادة السياسية في كافة الاجراءات المناسبة تجاه القضية الفلسطينية ، كما يؤيدون كافة القرارات التي تصدرها الدولة.