عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الوليمة؟.. حكمها وفضل دعاء الضيف لمضيفه

هل يجوز قراءة الفاتحة
هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الوليمة؟

هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الوليمة؟، سؤال يشغل ذهن الكثيرين حيث ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما حكم الدعاء وقراءة الفاتحة بعد الفراغ من الطعام لكل من ساهم فيه؟ فعادةً ما يتم تقديم طعام الإفطار أو الغداء أو العَشاء للناس، ومِن ثم يتم الدعاء لمَن بَذَل وأَكَل وسَاهَم وتَصَدَّق، ويتم قراءة سورة الفاتحة، وأيضًا قراءة الفاتحة بعد تناول الطعام بشكلٍ عامٍّ في كلِّ الأوقات.

هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الوليمة؟

وقالت الإفتاء في بيانها هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الوليمة؟، إن إطعام الطعام مِن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويُسنُّ الدعاء لصاحب الطعام بعد الفراغ منه؛ لما رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ، ادْعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

قال الإمام النَّوَوِي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (13/ 226، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة] اهـ.

النشرة الدينية| إياك وتناول هذا الطعام حذرنا منه النبي.. هل يكشف الله الغيب لبعض خلقه؟.. دعاء البرد الشديد

وبينت أن قراءة الفاتحة في كلِّ موضِعٍ وكلِّ وقتٍ وحالٍ مُستحبٌّ تبرُّكًا وتَـيَمُّنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد، وقضاء الحوائج، وتيسير الأمور، وإجابة الدعاء، وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر العصور، ودلت النصوص الشرعية على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها، فالله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87]، والنبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» أخرجه الإمامان: الدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وفي حديث آخر يقول: «يَا جَابِرُ، أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ»، قال راوي الحديث: وأحسبه قال: «فِيَها شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "شعب الإيمان".

وشددت: لذلك نص فقهاء الحنفيةِ على استحسان قراءة الفاتحة على الطعام. قال الإمام الخَادِمِي الحنفي في "بريقة محمودية" (4/ 111) وهو يتحدث عن آداب الطعام: [أما قراءة الفاتحة: فعن بعض العلماء عن "شرح مختصر الإحياء" لعلي القاري: وقول قراءة سورة الفاتحة المشتملة على التحميد والدعاء بالاستقامة كما هو المتعارف بين العامة -مُستحسَنٌ خلافًا لمن منعه] اهـ.

قراءة الفاتحة هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الوليمة حكم الدعاء وقراءة الفاتحة بعد الفراغ من الطعام دار الإفتاء دعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة دعاء الطعام دعاء لصاحب المائدة اطعام الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

لا يستحق المرور أمام بوابة النادي.. إعلامي رياضي ينتقد لاعب الزمالك

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

حسن المستكاوي يوضح سبب تراجع أداء نهضة بركان

موضوعات متعلقة

المفتي: الدعاء مستجاب للحاج عند رؤية الكعبة لأول مرة

رمضان عبد المعز: الدعاء مخ العبادة.. وهذه شروطه

7 أسباب للإكثار من الدعاء في ذو القعدة.. وردد 110 أدعية مستجابة لا ترد

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير في الليل

هل يجوز الدعاء بالنجاح رغم التقصير بالمذاكرة؟ أسامة قابيل: هتنجح إزاي

ترشيحاتنا

الأطفال الأكثر تضرراً.. مرض غامض ينهي حياة من يصاب به

أرخص تويوتا كورولا موديل 2024 .. اعرف الأسعار

هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الوليمة؟.. حكمها وفضل دعاء الضيف لمضيفه

غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر.. تفاصيل

فتح باب الحجز لـ 75 وحدة سكنية في مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود إلى 14 مدنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان مجسم.. بوسي تشعل السوشيال ميديا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ الأصفر؟

كاجوال لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جديدة

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-