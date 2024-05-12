إنقاذ سيدة من أسفل عقار كرموز المنهار.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في انقاذ سيدة من أسفل عقار كرموز المنهار، مساء اليوم الأحد، غربي محافظة الإسكندرية.

تم استخراج سيدة من أسفل العقار، وجاري البحث عن شخص تحت الانقاض.

وأسفر الانهيار عن تهشم عدد من السيارات الموجودة أسفل العقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار بأحد الشوارع في نطاق قسم كرموز، غربي الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتبين أن العقار قديم وتم استخراج سيدة على قيد الحياة وجاري البحث عن شخص آخر أسفل الانقاض.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.