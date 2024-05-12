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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن تحمله مسئولية فشل الجيش في منع هجمات 7 أكتوبر

صدى البلد

اعترف رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، بفشل الجيش في منع هجمات 7 أكتوبر؛ معلنا تحمله المسئولية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاليفي، خلال  حديثه في حفل يوم الذكرى في الحائط الغربي بالقدس: "بصفتي قائد جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب، أتحمل المسئولية عن حقيقة أن جيش الدفاع الإسرائيلي فشل في مهمته لحماية مواطني دولة إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف: "أشعر بثقله على كتفي كل يوم، وفي قلبي، أفهم تماما معناه".

وتابع هاليفي، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر والهجوم البري المستمر في قطاع غزة: "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها".

وأضاف: "لم أكن أعرف كل الذين سقطوا، لكنني لن أنساهم أبدا.. لم يكن لدي الوقت لزيارة منازلهم، لكنني سأكون دائما ملتزما بكم - الآباء والبنات والأبناء والإخوة والأخوات والأزواج والأجداد والجدات".

وقال هاليفي: "أقف بتواضع في مواجهة شجاعتكم للوقوف في وجه الألم، والعثور على القوة في كل شيء في ظل الخسارة الفادحة".

وتعهد رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي، "في هذه الحرب،  مصممون على إكمال المهمة، على الرغم من أننا نفهم التكلفة".

وأكد: "طالما أن أعداءنا ينتفضون ضدنا، سنكون على أهبة الاستعداد، وسنكون مستعدين ومتيقظين، وسنرد بقوة على أي محاولة لإيذائنا، وسنرد على أولئك الذين يسعون إلى قتلنا".

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