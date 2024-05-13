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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيرين خاص: مسلسل مليحة أثر بشكل إيجابي في دعم القضية الفلسطينية

الفنانة الفلسطينية
الفنانة الفلسطينية سيرين خاص

خصص برنامج واحد من الناس تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة، فقرة خاصة للحديث مع الفنانة الفلسطينية  سيرين خاص، حول مشاركتها في مسلسل مليحة بالسباق الرمضاني.

 

وقالت الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، إن مسلسل مليحة أثر بشكل إيجابي في دعم القضية الفلسطينية، وساهم في زيادة الوعي بالقضية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

واسترسلت: المسلسل أوضح مدى تقارب الشعب الفلسطيني والمصري من بعضهم البعض.

ولفتت إلى أن ردود الفعل من فلسطين كانوا مبسوطين من مسلسل مليحة وخاصة التعليق الصوتي في البداية بصوت الفنان سامي مغاوري.

سيرين خاص مسلسل مليحة برنامج واحد من الناس الفنانة الفلسطينية سيرين خاص القضية الفلسطينية

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