الإسكندرية.. انطلاق العربة المتنقلة في مجال صيانة المحمول "مهنتك مستقبلك"

أعلنت مديرية العمل بالإسكندرية انطلاق العربة المتنقلة في مجال صيانة المحمول بمنطقة غيط العنب بشائر الخير 1 و 2 داخل مركز فيتك ومدة التدريب ٢٠ يومًا وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف الدورة التدريبية إلى إجراء تدريب دفعات جديدة من الشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل.



كما تعلن عن توافر تدريب في عدة مهن بمراكز التدريب المهني الثابتة وهي مركز تدريب مهني محرم بك على مهن التفصيل والخياطة ٣٠يوم و صيانه المحمول ٢٠يوم ، و مركز تدريب الحضرة على مهن كوافير حريمي ٢٠يوم ، و جلود٢٠يوم وتورتات ١٠ايام .

وسيتم البدء في تلقي طلبات الترشيح والتسچيل لكافة الدورات من خلال الموقع التالي:

https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7

وحثت الشباب إلي المضي نحو الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإتقان حرفة تكون مصدر دخل له ولأسرته لضمان حياة كريمة لهم.