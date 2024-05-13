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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني يوضح أسباب تبخر وانصهار الأجساد في غزة.. تفاصيل

احمد المسلماني
احمد المسلماني

خصص الإعلامي أحمد المسلماني فقرة خاصة للحديث عن قطاع غزة وما يحدث نتيجة العدوان الغاشم في القطاع.

وقال أحمد المسلماني، إن أجهزة الحماية المدنية الفلسطينية وجدت أن أجسام الضحايا تبخرت وانصهرت تماما تحت الأنقاض، متابعا: هناك معلومات تشير إلى استخدام إسرائيل القنابل الفراغية.


واسترسل: القنابل الفراغية لها أكثر من نوع، متابعا: القنابل تعمل على صهر كل ما يوجد أمامها.

وأوضح أن القانون الدولي يجرم استخدام تلك القنابل في الأماكن السكنية، حيث تم استخدامها من قبل هتلر في الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام أيضا.

احمد المسلماني الإعلامي أحمد المسلماني قطاع غزة غزة إسرائيل القنابل الفراغية القانون الدولي

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