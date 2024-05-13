أحمد المسلماني يوضح أسباب تبخر وانصهار الأجساد في غزة.. تفاصيل

خصص الإعلامي أحمد المسلماني فقرة خاصة للحديث عن قطاع غزة وما يحدث نتيجة العدوان الغاشم في القطاع.

وقال أحمد المسلماني، إن أجهزة الحماية المدنية الفلسطينية وجدت أن أجسام الضحايا تبخرت وانصهرت تماما تحت الأنقاض، متابعا: هناك معلومات تشير إلى استخدام إسرائيل القنابل الفراغية.



واسترسل: القنابل الفراغية لها أكثر من نوع، متابعا: القنابل تعمل على صهر كل ما يوجد أمامها.

وأوضح أن القانون الدولي يجرم استخدام تلك القنابل في الأماكن السكنية، حيث تم استخدامها من قبل هتلر في الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام أيضا.