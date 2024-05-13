عاجل.. استشهاد القيادي الفلسطيني طلال أبو ظريفة في غارة إسرائيلية بـ غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، باستشهاد القيادي الفلسطيني طلال أبوظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الفلسطيني.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد استشهد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الفلسطينية في غارة إسرائيلية على حي الصبرة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء في القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية ارتفع إلى أكثر من 35 ألف شخص.

وقالت الوزارة الفلسطينية، إن 63 شخصا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية – ليصل العدد الإجمالي إلى 35034.

وأصيب 114 شخصا آخرين، ليصل إجمالي المصابين منذ 7 أكتوبر إلى 78755 شخصا، بحسب الوزارة.