عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تضييق أم تسويق.. قصواء الخلالي تفتح ملف اللاجئين وانعكاساته على الجامعات المصرية

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

واصل برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، مناقشة ملف اللاجئين وانعكاساته بشكل عام الجامعات المصرية بشكل خاص.

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إننا رصدنا شكاوى مستمرة من مزاحمة  الوافدين للطلاب المصريين في الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن قضية اللاجئين من القضايا الهامة، وتم فتحها مسبقا ونواصل الحديث عن ملف اللاجئين وانعكاساته لدق ناقوس الخطر ولفت الانتباه.


وأوضحت قصواء الخلالي أن الدولة المصرية تتحمل عشرة مليار دولار سنويا تكاليف لإقامة اللاجئين والأجانب على أرضها، موضحة أن الدولة رغم تحملها الأعباء الاقتصادية إلى أنها تتحمل هذا الرقم سنويا.


وواصلت أن ملف اللاجئين والوافدين، ليس قضية مجموعة، ولكن أصبح قضية شعب ووطن، فيوجد الكثير مما تضرر من هذه الإشكالية.

وقال النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، إننا وصلنا شكاوى كثيرة بتزايد أعداد الوافدين في الجامعات المصرية مما أثر على أعداد الطلاب المصريين ، موضحا أنه يوجد 47 ألف طالب وافد في الجامعات المصرية للعام الدراسي الحالي

و تقدم بطلب إحاطة بشأن ما يواجهه الطلاب من المصريين من صعوبات وأزمات في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمنية والسورية وغيرهم من المقيمين في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن أعداد الوافدين تزايدت الفترة الاخيرة بعد كثرة الصراعات في بعض البلدان العربية المجاورة موضحا أن وزارة التعليم العالي المصرية  أعلنت في وقت سابق عن اتجاهها لاستقبال المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم رفعت نسبة الطلاب الوافدين من نسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات ليصبح هذه النسبة 25%.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ليصل إلى 47 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب فى العام الماضي، مقارنةً بـ 12 ألف طالب في عام 2020.

وقال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إن   زيادة أعداد الوافدين في الجامعات جزء من تسويق العملية التعليمية المصرية.

وتابع ان  مصر بها 32 جامعة خاصة و 20 أهلية و 28 حكومية وأعداد الطلاب الوافدين بجامعاتنا ليست مؤثرة  

واختتم ان رسوم الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية تتراوح ما بين 6 إلى 10 آلاف دولار.

اللاجئين الجامعات المصرية الجامعات الدولة المصرية مجلس النواب الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

بـ10 بطولات.. ميدو يعلق على نتيجة لقاء الذهاب في نهائي الكونفدرالية

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر.. تفاصيل

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

حسن المستكاوي يوضح سبب تراجع أداء نهضة بركان

ترشيحاتنا

أمير عزمي: عودة مصطفى شلبي إضافة للزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية

اجتياح رفح والقضاء على حماس.. تفاصيل مكالمة بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي

لازم تجربها.. 5 ميزات لا يمكنك الاستغناء عنها في واتساب

هل من انتقض وضوؤه في التسليم يعيد الصلاة مرة تانية؟.. المفتي السابق يجيب

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين" فى الفترة من 13 إلى 20 مايو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الأرز بلبن زي المحلات

فستان جريء.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان مجسم.. بوسي تشعل السوشيال ميديا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ الأصفر؟

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-