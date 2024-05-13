تضييق أم تسويق.. قصواء الخلالي تفتح ملف اللاجئين وانعكاساته على الجامعات المصرية

واصل برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، مناقشة ملف اللاجئين وانعكاساته بشكل عام الجامعات المصرية بشكل خاص.

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إننا رصدنا شكاوى مستمرة من مزاحمة الوافدين للطلاب المصريين في الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن قضية اللاجئين من القضايا الهامة، وتم فتحها مسبقا ونواصل الحديث عن ملف اللاجئين وانعكاساته لدق ناقوس الخطر ولفت الانتباه.



وأوضحت قصواء الخلالي أن الدولة المصرية تتحمل عشرة مليار دولار سنويا تكاليف لإقامة اللاجئين والأجانب على أرضها، موضحة أن الدولة رغم تحملها الأعباء الاقتصادية إلى أنها تتحمل هذا الرقم سنويا.



وواصلت أن ملف اللاجئين والوافدين، ليس قضية مجموعة، ولكن أصبح قضية شعب ووطن، فيوجد الكثير مما تضرر من هذه الإشكالية.

وقال النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، إننا وصلنا شكاوى كثيرة بتزايد أعداد الوافدين في الجامعات المصرية مما أثر على أعداد الطلاب المصريين ، موضحا أنه يوجد 47 ألف طالب وافد في الجامعات المصرية للعام الدراسي الحالي

و تقدم بطلب إحاطة بشأن ما يواجهه الطلاب من المصريين من صعوبات وأزمات في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمنية والسورية وغيرهم من المقيمين في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن أعداد الوافدين تزايدت الفترة الاخيرة بعد كثرة الصراعات في بعض البلدان العربية المجاورة موضحا أن وزارة التعليم العالي المصرية أعلنت في وقت سابق عن اتجاهها لاستقبال المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم رفعت نسبة الطلاب الوافدين من نسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات ليصبح هذه النسبة 25%.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ليصل إلى 47 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب فى العام الماضي، مقارنةً بـ 12 ألف طالب في عام 2020.

وقال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إن زيادة أعداد الوافدين في الجامعات جزء من تسويق العملية التعليمية المصرية.

وتابع ان مصر بها 32 جامعة خاصة و 20 أهلية و 28 حكومية وأعداد الطلاب الوافدين بجامعاتنا ليست مؤثرة

واختتم ان رسوم الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية تتراوح ما بين 6 إلى 10 آلاف دولار.