روسيا .. ارتفاع عدد قتـ.لى انفجار وحريق بمصنع للبارود بمقاطعة ريازان إلى 25 شخصا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع عدد قتلى انفجار وحريق بمصنع للبارود في مقاطعة ريازان إلى 25 شخصا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن إحباط محاولة أُوكرانية لاستهداف جسر القرم الحيوي باستخدام 28 طائرة بدون طيار (UAVs)، على حدِّ ما نقلت وكالة مهر للأنباء عن مصدرها.

وذكر البيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 17 طائرة من أصل الـ28، فيما تسبّبت أنظمة الحرب الإلكترونية في تحييد 11 طائرة أخرى، ما أدى إلى سقوطها بعيدًا عن أهدافها دون إحداث إصابات أو أضرار مادية .

في الوقت ذاته، أفاد رئيس إدارة شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، عبر حسابه في "تلجرام"، بأن محاولة أخرى كانت تستهدف الجهة الشرقية من القرم قد باءت بالفشل أيضًا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقد تزامنت هذه التطورات مع علم أمني روسي بأن أوكرانيا شنّت هجوما مزدوجا على الجسر باستخدام زورقين بحريين (طائرات سطحية بدون طيار) هدّفا إلى تفجير المنشأة الحيوية.

خلَّف هذا الهجوم قتيلين، وهما مواطنان كانا يعبران الجسر، إضافة إلى إصابة طفل بجروح خطرة.

وأوضح بيان رسمي أن الجسر لحسن الحظ لم يتعرّض لانهيار، حيث بقيت هيكليته فوق القواعد ولم تتضرر الجسور العامة، رغم حدوث أضرار بالطبقة الإسفلتية في الطريق.

ولم تخلُ التصريحات الروسية من توجيه اتهامات مباشرة للسلطات الأوكرانية، إذ حَمَّلت الشرطة الخارجية الروسية كييف والمخابرات الغربية (الأمريكية والبريطانية) المسئولية الكاملة عن هذه العمليات، ووصفت هذا السلوك بحزمٍ بأنه “جريمة إرهابية منظمة”.