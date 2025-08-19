تدريبات المنتخب الوطني تحت 17 سنة استعداداً للسفر إلى السعودية.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو هتخرج.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
كيف يزيد الرزق وتملأ السعادة حياتك؟.. بعبادة واحدة يغفل عنها كثيرون
جامعة حلوان تشارك في مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تدريبات المنتخب الوطني تحت 17 سنة استعداداً للسفر إلى السعودية

منتخب مصر
باسنتي ناجي

شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من تدريبات المنتخب الوطني تحت ١٧ سنة استعداداً للسفر إلى السعودية.

وكتبت عبر فيسبوك: "تدريبات المنتخب الوطني تحت ١٧ سنة استعداداً للسفر إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج تحت ٢٠ سنة ".

وكان قد نجح النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول، في دخول المربع الذهبي لقائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث جاء ذلك بعدما سجل هدفًا خلال انتصار ليفربول المثير على بورنموث بنتيجة 4 – 2، في المباراة التي احتضنها ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

بعد هذا الهدف، رفع محمد صلاح حصيلته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول وتشيلسي إلى 187 هدفًا، ليعادل رقم الأسطورة أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين عبر التاريخ، ولم يعد يفصله سوى 13 هدفًا عن بلوغ حاجز الـ200 هدف، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب غير بريطاني من قبل في "البريميرليج".

خطوة تاريخية نحو الـ200 هدف

حال نجاحه في تسجيل 13 هدفًا إضافيًا هذا الموسم، سيصبح صلاح رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 200 هدف، بعد آلان شيرار (260 هدفًا)، هاري كين (213 هدفًا)، وواين روني (208 أهداف)، وبهذا الإنجاز سيكتب اسمه بحروف من ذهب كأول لاعب أجنبي يصل إلى هذا الرقم القياسي.

إشادة عالمية بمسيرة صلاح

وفي سياق متصل، أثنت شبكة "givemesport" البريطانية على المسيرة المبهرة للنجم المصري مع ليفربول منذ انضمامه صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي. وأكدت الشبكة أن التعاقد مع صلاح كان قرارًا مفاجئًا للكثيرين، خاصة بعد تجربته غير الناجحة مع تشيلسي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، إلا أن اللاعب المصري قلب التوقعات رأسًا على عقب.

إنجازات فردية وجماعية استثنائية

ذكرت الشبكة أن صلاح نجح في حصد جائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، ليعادل رقم الأسطورة تييري هنري، بجانب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، واختياره كأفضل لاعب في المسابقة في أكثر من مناسبة، وأشارت إلى أنه بات منافسًا مباشرًا لأساطير مثل روني وكين، مع فرصة قوية لتخطيهما خلال المواسم المقبلة.

منتخب مصر تحت ال٢٠ منتخب مصر Efa

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

الأرصاد

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

سرق الأحذية من أمام مسجد بالجيزة.. التحقيق مع المتهم والعاطل المُشتري

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

أرشيفية

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

