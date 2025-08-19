روسيا تعلن اعتراض وتدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي فى اعتراض وتدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات .

وفي وقت سابق ؛ اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية ، روسيا بأنها تواصل قتل المدنيين رغم جهود السلام.

ولفت إلى أن روسيا آلة حرب قاتلة تعمل أوكرانيا على كبحها ويجب إيقافها من خلال الضغط وتعاون دول الناتو.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء منفردًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة واشنطن، وذلك قبل ساعات من انطلاق اجتماع يضم قادة الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن اللقاء بين ترامب وزيلينسكي جري على شكل غداء عمل، يتخلله نقاش موسع إستمر لساعات، حيث ركزت المحادثات على سبل التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر مع روسيا، وتعزيز الدعم الغربي لكييف.

قادة أوروبا على الطاولة نفسها

وشارك في الاجتماع الموسع الذي يلي لقاء ترامب وزيلينسكي عدد من أبرز قادة أوروبا، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جانب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى واشنطن في وقت حساس، حيث يسعى للحصول على ضمانات أمنية وسياسية أكثر وضوحًا من حلفائه الغربيين، في ظل استمرار التصعيد العسكري شرق أوكرانيا وتكثيف روسيا لعملياتها الميدانية.