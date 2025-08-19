حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

أثارت ريم رفاعي زوجة البلوجر علاء الساحر الأيام الماضية حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية.

بداية القصة

تبدأ القصة بزواج البلوجر علاء الساحر من ريم رفاعي وسط حالة كبيرة من الحب و الرومانسية في قاعة الفرح بطريقة أذهلت الحضور.

ولكن بعد فترة قليلة من الزواج نشب خلاف بينهما وضربت البلوجر علاء الساحر ضربا قويا وحدث انفصال بينهما واعلنا الطلاق.

وبعد فترة عادت ريم رفاعي زوجة علاء الساحر لعصمته وأقاما فرح كبير وكان مبالغة في التعبير عن الحب من قبل الزوجة وأمسكت بالمايك وانفجرت بالكلام الرومانسي لكي تثبت حبها له ولكن بعد الزواج والعودة لللحياة الطبيعية تكرر الخلاف بينهما ووصل للشجار والطلاق للمرة الثانية.

سبب القبض على علاء الساحر



فقررت زوجة علاء الساحر الانتقام منه وأمسكت تليفونه وأخرجت منه فيديو تسبب في حبسه.

وكان مقطع الفيديو الذى نشرته ريم رفاعي زوجة علاء الساحر عبارة عن مقطع فيديو يوثق جريمة ارتكبها زوجها السابق، حيث خطف رجلا وأذاقه أشكال من العذاب وصور هذا الفيديو لغرض ما في نفسه.

وبعد نشر زوجة علاء الساحر مقطع الفيديو قامت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على الزوجين.

واليكم أبرز الصور التي جمعت علاء الساحر وريم رفاعي