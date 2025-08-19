قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-8-2025
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك: مجلس الإدارة سيتحرك من صباح الغد للحفاظ على حقوق النادي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

اسماء محمد

أثارت ريم رفاعي زوجة البلوجر علاء الساحر الأيام الماضية حالة  كبيرة من الجدل في الساعات الماضية.

بداية القصة

تبدأ القصة بزواج البلوجر علاء الساحر من ريم رفاعي وسط حالة كبيرة من الحب و الرومانسية في قاعة الفرح بطريقة أذهلت الحضور.

ولكن بعد فترة قليلة من الزواج نشب خلاف بينهما وضربت البلوجر علاء الساحر ضربا قويا وحدث انفصال بينهما واعلنا الطلاق.

وبعد فترة عادت ريم رفاعي زوجة علاء الساحر لعصمته وأقاما فرح كبير  وكان مبالغة في التعبير عن الحب من قبل الزوجة وأمسكت بالمايك وانفجرت بالكلام الرومانسي لكي تثبت حبها له ولكن بعد الزواج والعودة لللحياة الطبيعية تكرر الخلاف بينهما ووصل للشجار والطلاق للمرة الثانية.

سبب القبض على علاء الساحر 


فقررت زوجة علاء الساحر الانتقام منه وأمسكت تليفونه وأخرجت منه فيديو تسبب في حبسه.

وكان مقطع الفيديو الذى نشرته ريم رفاعي زوجة علاء الساحر عبارة عن مقطع فيديو يوثق جريمة ارتكبها زوجها السابق، حيث خطف رجلا  وأذاقه أشكال من العذاب وصور هذا الفيديو لغرض ما في نفسه.

وبعد نشر زوجة علاء الساحر مقطع الفيديو قامت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على الزوجين.

واليكم أبرز الصور التي جمعت علاء الساحر وريم رفاعي

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

