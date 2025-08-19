قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر

أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسى وتسهيل إجراءات التراخيص بهيئة حماية الشواطئ، ومتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

حماية الشواطئ

وتم خلال الاجتماع إستعراض مقترحات التطوير المؤسسى بهيئة حماية الشواطئ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسى فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، حيث يعد تطبيق مبادئ الحوكمة فى أعمال الوزارة أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .

كما تمت مناقشة موقف البدء فى إعداد منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ بما يسهم فى تسهيل والإسراع بإجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين لتنفيذ أعمال في المنطقة الشاطئية بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وبما يُسهم في دفع عجلة التنمية و دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب .
كما تم خلال الإجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط"لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و "المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" .

كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (٤) عمليات لحماية الشواطئ، وهى "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .

هانى سويلم هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حماية الشواطئ الشواطئ المصرية الشمالية

