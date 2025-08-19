كلاسيكو ناري.. موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي بهونج كونج

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية إلى استاد هونج كونج الدولي، الذي يستضيف مساء الثلاثاء مواجهة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في مباراة تحمل الكثير من الإثارة والندية بين قطبين من أكبر أندية المملكة وأكثرها جماهيرية.

نظام البطولة ومواجهات نصف النهائي

تقام بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد بمشاركة أربعة فرق، حيث يلتقي النصر مع الاتحاد في نصف النهائي الأول، فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين الأهلي والقادسية يوم الأربعاء 20 أغسطس، على أن يقام النهائي يوم السبت 23 من الشهر نفسه.

تاريخ طويل من الصراع بين العميد والعالمي

المواجهة المرتقبة لا تقتصر على صراع داخل المستطيل الأخضر، بل تعكس تاريخاً طويلاً من المنافسة الممتدة لعقود بين الناديين، ما يضفي على اللقاء بعداً جماهيرياً استثنائياً يزيد من حدة الترقب والإثارة.

رونالدو ضد بنزيما.. صراع خاص بنكهة مدريدية

المباراة ستشهد مواجهة عالمية الطابع بين كريستيانو رونالدو قائد النصر وكريم بنزيما مهاجم الاتحاد، حيث يجتمع نجمان سابقان في ريال مدريد على أرض سعودية، في صراع يجذب أنظار الملايين حول العالم، ويعيد ذكريات المستطيل الأخضر الأوروبي إلى الملاعب الآسيوية.

النصر يسعى للتتويج.. والاتحاد لتأكيد الهيمنة

النصر يدخل المباراة برغبة قوية في تأكيد عودته للمنافسة على البطولات بوجود أسماء بارزة مثل رونالدو، ساديو ماني، وبروزوفيتش، فيما يعتمد الاتحاد على خبرة كريم بنزيما، كانتي وفابينيو من أجل الحفاظ على مكانته بطلاً وهيمنته بعد تتويجه بالدوري المحلي في الموسم الماضي.

موعد مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وهو ما يوافق الثامنة مساء بتوقيت هونج كونج.

وتُبث عبر قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري للبطولة، إضافة إلى منصة Shahid VIP التي توفر تغطية مباشرة للجماهير داخل وخارج المملكة.

التشكيل المتوقع للنصر والاتحاد

تشكيل النصر المتوقع:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينيغو مارتينيز، نواف بوشل

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، جواو فيليكس

الهجوم: ساديو ماني، كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو

تشكيل الاتحاد المتوقع:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، ماريو ميتاي

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار

الهجوم: موسى ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما