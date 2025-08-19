قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
كلاسيكو ناري.. موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي بهونج كونج
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
سقوط 4 شهداء جراء استهدف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم
مجلس الأعمال المصري الدنماركي منصة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
هل تتعرض البلاد لموجة طقس شديدة الحرارة من جديد؟..الأرصاد ترد
سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم
لازم أعمل كده علشان الفلوس.. ماذا قالت الراقصة دوسة بعد القبض عليها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مجلس الأعمال المصري الدنماركي منصة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

حسن الخطيب
حسن الخطيب
ولاء عبد الكريم

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الدنماركي وتشكيل الأمانة الفنية من التمثيل التجاري المصري لمدة 3سنوات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدنمارك ليكون منصة جديدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين.

هذا وقد قام التمثيل التجاري بعقد اجتماع تنسيقي للجانب المصري في المجلس للوقوف على خطة العمل للتعاون مع الجانب الدنماركي.

وقد أكد المهندس / خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري في المجلس خلال الاجتماع التنسيقي على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين مصر والدنمارك ودعا أعضاء المجلس إلى أهمية عقد اجتماعات للجانب المصري بدءا من أول سبتمبر القادم بشكل مكثف للوقوف على الخطوات العملية للارتقاء بتلك العلاقات للمستوى الاستراتيجي وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وذلك من خلال وضع خطة تنفيذية لكافة القطاعات التجارية والاستثماريّة ذات الاهتمام المشترك والأولوية للدولة المصرية، والعمل على خلق شراكات استثمارية مشتركة بين مجتمعي الأعمال المصري والدنماركي ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري وكذا العمل على ان تكون مصر بوابة أفريقيا للشركات الدنماركية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الدنماركية داخل مصر.

وقد اكد د. عبد العزيز الشريف  وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري تأسيس المجلس ليواكب التوجه نحو رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، اتساقًا مع ما تم التوصل إليه على المستوى السياسي بين البلدين. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل فرص التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية مثل النقل البحري، الصحة، الطاقة، التحول الأخضر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اكد الشريف على أهمية قيام المجلس بإعداد خطة عمل واضحة بالتنسيق مع أمانة المجلس في التمثيل التجاري المصري، تتضمن أنشطة مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال وكبرى الشركات الدنماركية، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لبحث فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الشركات المصرية ونظيرتها الدنماركية في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك نموًا متواصلًا، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الدنمارك من 52.3 مليون دولار في عام 2023 إلى 77.5 مليون دولار في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 48.2%. وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الدنمارك تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 236.9 مليون دولار في عام 2024 مقابل 240.1 مليون دولار في عام 2020 بنسبة انخفاض 1.3%. وأسفر ذلك عن تراجع العجز التجاري إلى 159.4 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ184.9 مليون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 16%.

كما بلغ عدد الشركات الدنماركية المستثمرة في مصر نحو 185 شركة بإجمالي استثمارات تقدر بـ 757.69 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الدنماركيين في السوق المصرية كوجهة واعدة وجاذبة للاستثمار.

ويؤكد رئيس التمثيل التجاري أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الدنماركي يمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وقد شارك في الاجتماع المستشار التجاري/ احمد نصر نائب مدير ادارة شئون الاتحاد الأوروبي والمستشار التجاري/ طارق قشوع مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجاري المصري.

حسن الخطيب التجارة الخارجية الجانب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الدجاج

السالمونيلا .. كيفية حفظ الدجاج وطهيه بأمان

نسبة السكر

نبات غير متوقع يمنع السرطان وأمراض القلب وينظم السكر .. سعره رخيص

العكاوي

العكاوي.. كنز غذائي خفي رغم قلة لحمه وكثرة عظمه

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد