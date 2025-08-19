«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء

جاء تنفيذ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لإجراءات القبض على البلوجر والتيك توكر الشهيرة “بطة ضياء”، لاتهامها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصف بأنه خادش للحياء ويتنافى مع القيم والآداب العامة، ليثير التساؤل حول تفاصيل القبض وملابساته، وننشرها في هذا التقرير..

جاء هذا الإجراء بعد تلقي الجهات المختصة عددًا من البلاغات من مواطنين ومحامين، أكدوا فيها أن الفيديوهات التي تنشرها المتهمة تتضمن إيحاءات غير لائقة وتُسهم في نشر الفسق والفجور، مما دفع الأجهزة المعنية إلى فحص المحتوى ورصد التجاوزات القانونية.

وذكرت البلاغات أن “بطة ضياء” دأبت على الظهور في مقاطع مثيرة للجدل، ترتدي فيها ملابس لا تتناسب مع الذوق العام، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المتابعين، وأدى إلى مطالبات واسعة بوقف تلك التصرفات ومحاسبتها قانونيًا.

ومن المقرر أن تحال المتهمة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، والاستماع إلى أقوالها أمام جهات التحقيق.

وتعمل السلطات المصرية على الحد من المخالفات المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاسيما تطبيق “تيك توك”، من خلال إنفاذ القانون وإقرار تشريعات تهدف إلى الحفاظ على ثوابت المجتمع المصري.