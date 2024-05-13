فاروق جعفر: عبد الله السعيد مظلوم في مركزه

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن الزمالك لديه زحمة في وسط الملعب وعبد الله السعيد لايجب أن يلعب في مركز 8 ومظلوم في مركزه، ويجب أن يلعب كصانع لعب من أجل الاستفادة منه علي اكمل وجه.

واضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن جوميز كان بخيلًا في التبديلات ونجحت سياسته التي أقرها في تأمين المباراة والوصول بها إلي النتيجة المرجوة في ظل هذه الحالة علي امل التعويض في الإياب .

حكم الزمالك ونهضة بركان

وواصل تصريحاته أن الفريق هو الذي يعطي الإيحاء للحكم مؤكدا أن الحكم في الشوط الأول كتف لاعبي الزمالك في القرارات ولكن في الشوط الثاني مع سيطرة الزمالك أصبحت قراراته أكثر حيادية حيث أن سيطرة الزمالك وتناقله الكرات لأكثر من 22 تمريرة جعل الحكم لايصدر قرارات ضد الزمالك .

وكشف جعفر أن الزمالك يجب ألا يكون متسرع ويكون هناك صبر ويجب أن يكون الفريق ضاغط من اللحظة الأولي مع حذر دفاعي من أجل التأمين في وسط الملعب، وأوباما سيكون موجود كبديل وايضا مصطفي شلبي.

طريقة لعب الزمالك

واختتم جعفر تصريحاته أن الطريقة التي يجب أن يلعب بها هي 4/1/4/1 ويلعب بعواد وأمامه الرباعي احمد فتوح وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر وإمامهم دونجا والرباعي محمد شحاتة وأحمد حمدي وزيزو وسيد نيمار وفي الهجوم الجزيري .