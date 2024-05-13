عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: عبد الله السعيد مظلوم في مركزه

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن الزمالك لديه زحمة في وسط الملعب وعبد الله السعيد لايجب أن يلعب في مركز 8 ومظلوم في مركزه، ويجب أن يلعب كصانع لعب من أجل الاستفادة منه علي اكمل وجه.

واضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن جوميز كان بخيلًا في التبديلات ونجحت سياسته التي أقرها في تأمين المباراة والوصول بها إلي النتيجة المرجوة في ظل هذه الحالة علي امل التعويض في الإياب .

حكم الزمالك ونهضة بركان

وواصل تصريحاته أن الفريق هو الذي يعطي الإيحاء للحكم مؤكدا أن الحكم في الشوط الأول كتف لاعبي الزمالك في القرارات ولكن في الشوط الثاني مع سيطرة الزمالك أصبحت قراراته أكثر حيادية حيث أن سيطرة الزمالك وتناقله الكرات لأكثر من 22 تمريرة جعل الحكم لايصدر قرارات ضد الزمالك .

وكشف جعفر أن الزمالك يجب ألا يكون متسرع ويكون هناك صبر ويجب أن يكون الفريق ضاغط من اللحظة الأولي مع حذر دفاعي من أجل التأمين في وسط الملعب، وأوباما سيكون موجود كبديل وايضا مصطفي شلبي.

طريقة لعب الزمالك

واختتم جعفر تصريحاته أن الطريقة التي يجب أن يلعب بها هي 4/1/4/1 ويلعب بعواد وأمامه الرباعي احمد فتوح وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر وإمامهم دونجا والرباعي محمد شحاتة وأحمد حمدي وزيزو وسيد نيمار وفي الهجوم الجزيري .

جعفر الزمالك فاروق جعفر جوميز مصطفى شلبي عبد الله السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقاهرة يختتمون امتحانات الترم الثاني اليوم

ترشيحاتنا

البدري تعليقا على أداء الزمالك أمام نهضة بركان: جوميز أدار اللقاء غلط

وزير الخارجية الإيراني: نجري مفاوضات استشرافية لتحسين العلاقات مع مصر

مكافحة وعلاج الإدمان : نسبة تعاطي المخدرات انخفضت إلى 1%

مش في يوليو| قرار عاجل من الكاف بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية

جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من غزة في جنوب إسرائيل

يقلب الموازين.. هل تتجه مصر إلى إنتاج الذهب الأبيض؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

لن تصدق .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح بكثرة؟

بملابس رياضية.. جنا عمرو دياب تستعرض رشاقتها

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-