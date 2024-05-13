صحف السعودية| مليون عامل يستفيد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.. ومصرع 300 شخص في سيول أفغانستان

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور في السعودية، ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 لتصل إلى 644 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023، التي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.

وشملت صادرات السعودية من التمور مجموعة من الدول من حيث ارتفاع ونمو قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024، حيث تجاوزت نسبة صادرات السعودية من التمور في العديد من الدول 100% ومنها على سبيل المثال (جمهورية النمسا، ومملكة النرويج، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل، وجمهورية البرتغال، وجمهورية ألمانيا، وكندا)، في حين ارتفعت قيمة صادرات السعودية من التمور إلى المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات السعودية من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16%.

وفي خبر آخر، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في تقرير حديث، استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت «حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي».

ووفقاً للمبادرة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، المنبثقة من رؤية 2030، تم خلالها تطوير سياسة وإجراءات العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الواحد بالتعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين، وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي؛ مما ساهم في رفع جاذبية سوق العمل، ورفع تنافسيتها، وعزز جاذبيتها للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.

وأعلنت الوزارة، انخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%.

صحيدفة المدينة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، تنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، عبدالله بن شرف الغامدي، أن هذه القمة تأتي عقب النجاحات الكبيرة التي حققتهما النسختان الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022 برعاية كريمة من سمو ولي العهد وتتميز القمة في نسختها الثالثة في اتساع محاورها التي تغطي أوجه الاهتمام الدولي بالبيانات والذكاء الاصطناعي في ظل التطور المتسارع لتقنياتها وتأثيرها الكلي على مستوى الفرد والمؤسسات.

ومن المقرر أن تناقش أعمال القمة جملة من الموضوعات أبرزها: الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، مع أهمية تطوير بيئة محفزة للطاقات البشرية في هذا المجال، ويتفرع منها محاور تتركز على: الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعالمي، العلاقة التكاملية بين الذكاء البشري والاصطناعي، قادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي، العلاقة بين البيانات والتطبيقات، الذكاء الاصطناعي التوليدي، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المعالجات والبُنى التحتية بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وفي خبر آخر، ترأس وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية (33) الذي عقد على المستوى الوزاري في مدينة المنامة البحرينية، بمشاركة ممثلي الدول أعضاء جامعة الدول العربية وعدد من المتخصصين من أمانتها العامة.

وفي كلمته خلال الاجتماع أشار الجدعان إلى أن المملكة العربية السعودية كان لها شرف استضافة القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، والتي اختتمت أعمالها بصدور البيان الختامي (إعلان جدة) الذي تضمن العديد من المبادرات التي تخدم العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية والتعليمية.

وأوضح أن القمة السابقة صدر عنها العديد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك، أهمها استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافةً إلى اعتماد الإستراتيجية العربية للسياحة، والتي من المأمول أن تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية العربية.

صحيفة الوطن

قدرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، أن الأمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة في أفغانستان أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان الشمالية، التي تحملت العبء الأكبر من الفيضانات.

ومن بين ما لا يقل عن 240 قتيلًا، هناك 51 طفلًا، وفقًا لليونيسف، وهي واحدة من عدة منظمات إغاثة دولية ترسل فرق إغاثة وأدوية وبطانيات وإمدادات أخرى. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها سلمت 7 أطنان من الأدوية ومستلزمات الطوارئ.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن نحو 600 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، يعيشون في المناطق الخمس في بغلان التي تضررت بشدة من الفيضانات.

وقالت المنظمة إنها أرسلت «عيادة على عجلات» مع فرق متنقلة للصحة وحماية الطفل لدعم الأطفال وأسرهم.

وفي خبر آخر، حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، من تعرض عدد من المناطق الجنوبية والطائف لأمطار غزيرة تصاحبها صواعق رعدية وجريان للسيول مع انعدام الرؤية بسبب الرياح الشديدة، في وقت شهدت عددا من محافظات منطقة الباحة أمطارا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب شملت محافظة القرى والعقيق وبلجرشي، واجتاحت السيول بعض الشوارع وخاصة في محافظة العقيق لقلة تصريف المياه، وعدم وجود عبارات لكثير من المواقع، بينما طالب الأهالي بإنشاء عدد من العبارات وخاصة في الشعبة ووقادا وخدعة، التي تعوق وصول الأهالي إلى منازلهم. إلى ذلك، سجّلت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 19.6 ملم في مطار الطائف، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت الطائف (17.8) ملم، والشفا بالطائف (13.8) ملم، ومتنزه سيسد بالطائف (4.8) ملم.