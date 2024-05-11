أكثر من 19 ألفا.. السعودية تلقي القبض على عدد من الوافدين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 19710 مخالفين، منهم 12961 مخالفًا لنظام الإقامة، و4177 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2572 مخالفًا لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بحسب بيان الداخلية السعودية؛ 979 شخصًا، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و03% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 46 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

فيما تم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

و بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 49407 وافدين مخالفين، منهم 46342 رجلاً، و3065 امرأة.

كما تمت إحالة 40391 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3016 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13383 مخالفًا.

وشددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.