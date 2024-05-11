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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

ارشيفي
ارشيفي

توقعت الأرصاد السعودية استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، عسير، جازان، الباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، تمتد إلى حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار  المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي. 

وعن ارتفاع الموج قالت " من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي؛ وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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