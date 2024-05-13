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برلمان

اقتصادية النواب: القمة العربية بالبحرين تتطلب اتخاذ موقف عربى موحد لإنهاء معاناة الفلسطينيين

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الرأى العام العربى يعطى أكبر اهتمام للقمة العربية التى تنعقد بدولة البحرين الشقيقة في 16 مايو 2024، معرباً عن أمله فى تتواكب مخرجات القمة مع التطورات المفصلية التي تمر بها المنطقة العربية، لا سيما فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة منذ عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر 2023 وما تقوم به إسرائيل من عمليات إبادة جماعية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، أدت إلى تدمير البنية الأساسية للقطاع، وسقوط ما يقرب من 100 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع وتمدده واندلاع حرب إقليمية شاملة بدت مؤشراتها في الضربات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن انعقاد هذه القمة العربية يأتى في ظل تطورات إقليمية ودولية ضاغطة على المنطقة العربية، أدت إلى تزايد التحديات المعقدة والمتداخلة معًا، وبما يتطلب ضرورة التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم فى تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة التى بدت على مشارف مرحلة جديدة من التغيرات والتحولات الفارقة في مسيرتها.

وأشار إلى خطورة التحديات الإقليمية وما ترتبط بسعى القوى الإقليمية غير العربية لتنفيذ مشاريعها داخل المنطقة العربية سواء ما يتعلق بالمشروع الإسرائيلي الذي يشكّل التصعيد في غزة أحد ملامحه بعد أن وصلت الحكومة الأشد يمينية في تاريخ إسرائيل إلى سُدة الحكم برئاسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وما تتبناه الحكومة من مشروعات تسعى للتوسع والضغط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بمواقف مصر التاريخية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية ، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك موقف عربى موحد لدعم القضية الفلسطينية وانهاء معاناة الفلسطينيين وتنفيذ رؤية مصر لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى ضرورة اجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

البحرين المنطقة العربية عمليات إبادة جماعية إسرائيل قطاع غزة

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