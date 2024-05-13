سقط من ارتفاع 100م.. العثور على جثة سائح إسرائيلي مفقود في البيرو

أعلنت قوة الشرطة الوطنية في بيرو، العثور على جثة سائح إسرائيلي اختفى قبل شهر تقريبا في منطقة مرتفعة بجبال الأنديز.

وأجرت فرق الإنقاذ، بما في ذلك طاقم إسرائيلي طار إلى المنطقة الواقعة في أمريكا الجنوبية، عمليات بحث واسعة النطاق عن أورين زمير لعدة أسابيع حتى تم العثور عليه الأحد.

وكان زمير يتنزه في سلسلة جبال هوايهواش شمال ليما عندما فُقد في منتصف أبريل الماضي.

وعُثر على جثة زمير بالقرب من بحيرة ميتوكوشا، وهي منطقة ترتفع حوالي 5000 متر، وكانت هناك شكوك في أنه ربما سقط من ارتفاع حوالي 100 متر أثناء التسلق عبر المنطقة الوعرة.

ومن المقرر إجراء تشريح للجثة قبل نقلها إلى عائلته لدفنها في إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".