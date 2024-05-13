ضبط 7 سيارات نقل تلقي مخلفات بشبرا الخيمة والخانكة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مفاجئة بشوارع مدينتي شبرا الخيمة والخصوص، للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة ، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وحرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة.

شملت الجوله المرور بحي شرق شبرا الخيمة حيث تفقد الهجان المقلب الوسيط موجهاً باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة بالمحطة، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة ونقلها للمقلب العمومي بالعبور.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال النظافة بمحور الخصوص حيث شدد على العمل على نظافة محور الخصوص موجها بالتنسيق مع شركة النظافة بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة والعمل على نظافة المنطقة بالكامل.



كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وخلال الجولة وجه المحافظ بضبط 7 سيارات نقل أثناء إلقاء مخلفات الهدم بالطريق بمنطقة مسطرد وعلى الأراضي الزراعية بحوض حسيب بمركز ومدينة الخانكة ، بالاضافة الى انه تم ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بمحور الخصوص ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وأصدر الهجان تعليماته بسحب رخص القيادة من السائقين المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وشدد محافظ القليوبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريه أمن القليوبية وإدارة مرور القليوبية لتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالأراضي الزراعية لتبويرها والطرق الرئيسية وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً.