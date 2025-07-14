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تشيلسي يكتسح باريس بثلاثية ويتوج بطلا لمونديال الأندية للمرة الثانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يكتسح باريس بثلاثية ويتوج بطلا لمونديال الأندية للمرة الثانية

تشيلسي
تشيلسي
القسم الرياضي

اكتسح فريق تشيلسي نظيره باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة، في إطار نهائي كأس العالم للأندية.

بدأ فريق تشيلسي بضغط عال على نظيره باريس، ونجح في صناعة العديد من الفرص في أول 15 دقيقة لينجح في تسجيل الهدف الأول.

سجل الهدف الأول اللاعب كول بالمر في الدقيقة 22.

وأضاف بالمر الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وجاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 42.

وحصل روبين نيفيز، لاعب فريق باريس سان جيرمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 85.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفو شالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

خط الوسط: ريس جيمس – مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – بيدرو نيتو

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس بيرالدو - نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي - عمثان ديمبيلي - خفيتشا كفارتسخيليا.


وبهذه النتيجة، يتوج فريق تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، والأولى في ثوبها الجديد.

تشيلسي باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية

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