رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة دبلوم تجارة 2025 ، ظهرت منذ قليل على موقع صدى البلد ، لجميع طلاب دبلوم تجارة 2025 الموجودين على مستوى الجمهورية ، وذلك بعد أن تم رسميا اليوم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 صدى البلد

الآن يمكن الدخول على رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 صدى البلد ، من جميع محافظات مصر للحصول على نتيجة دبلوم تجارة 2025 مجانا بدون أي رسوم

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رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 صدى البلد .. خطوات الاستعلام

يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2025 على صدى البلد على رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد من خلال الخطوات التالية :

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

الآن وبعد طول انتظار يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 بجميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات ، الدخول الآن على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/

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أوائل الدبلومات الفنية 2025

وقام الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل الدبلومات الفنية 2025 تليفونيا

و بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية 2025 ، ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس.

أوائل الدبلومات الفنية 2025 - التعليم الصناعي



- الأول في دبلوم التعليم الصناعي (دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام 5سنوات) : محمد هاني محمد أحمد بمجموع 997 من 1000 ( 99.7%) ... محافظة مطروح

- الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات (نوعي) : ياسين عبد الجيد محمد ابراهيم السبكي بمجموع 695 من 700 (99.29%) .. محافظة البحيرة

- الأول في دبلوم المدار س الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات : رفيدة ياسر يسري جلال بمجموع 698 من 700 ( 99.71%) .. محافظة سوهاج

- الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : حبيبة سعد عبد الوهاب حسن موافي بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. البحيرة

- الأول مكرر في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : سارة شاكر أحمد اسماعيل راشد بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. البحيرة

- الأول مكرر في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : سهر منصور عبده صالح السيد بمجموع 699 من 700 (99.86%) .. البحيرة

- الأول مكرر دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : فاطمة مصطفى محمد نوارة بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. الغربية

-الأول مكرر دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : أمنية الصاوي بلتاجي عبد الجواد حارون بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. كفر الشيخ

-الأول مكرر دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : ايمان خالد عبد الباسط إبراهيم بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. كفر الشيخ

-الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات (إعداد مهني) : أمال وجدي يوسف الصفتي محمد أحمد بمجموع 473 من 500 (94.6%) .. الإسكندرية

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات (تعليم وتدريب مزدوج) : محمود محمد جابر أبو الفتوح حسين بمجموع 1069 من 1090 (98.07%) .. القاهرة

- الأول دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام 5 سنوات (تكنولوجيا تطبيقية) : حمدي فرج جمدي فرج بمجموع 977 من 1000 ( 97.7%) .. محافظة القاهرة

-الأول مكرر دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام 5 سنوات (تكنولوجيا تطبيقية) : عبد الله خليل علي بمجموع 977 من 1000 (97.7%) .. القاهرة

-الأول دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات تكنولوجيا تطبيقية : كريم أشرف رضوان بيومي بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. القاهرة

-الأول مكرر دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات تكنولوجيا تطبيقية : لوجين محمد فتحي عبد المجيد هاشم بمجموع 699 من 700 ( 99.87%) .. الإسكندرية



أوائل الدبلومات الفنية 2025 .. التعليم الزراعي

- الأول دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات : ملك عبد المجيد محمد شلبي بمجموع 483 من 540 (89.44%) .. القليوبية

-الأول مكرر دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات : هاجر طارق أحمد محمود بمجموع 483 من 540 (89.44%) .. القليوبية

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام 3 سنوات : مروة عماد جمال حسن بمجموع 519 من 550 (94.36%) .. الشرقية

-الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية - نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : أريج رؤوف محمد المرسي بمجموع 495 من 500 (99%) .. الوادي الجديد

-الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات إعداد مهني : آلاء سلامة عبد العزيز سلامة أحمد بمجموع 448 من 540 (82.96%) .. الجيزة

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام 3 سنوات تعليم وتدريب مزدوج : ايمان صلاح عبادي أحمد مصطفى بمجموع 561 من 590 (95.08%) .. الشرقية

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام 3 سنوات تكنولوجيا تطبيقية : أنس السيد هاشم السيد الكومي بمجموع 655 من 700 ( 93.57%) .. الشرقية



أوائل الدبلومات الفنية 2025 .. التعليم التجاري

- الأول دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام 5 سنوات : ابانوب سامي سند راغب بمجموع 493 من 500 (98.6%) .. أسيوط

- الأول مكرر دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام 5 سنوات : ندى محمد رمضان أبو اليزيد قطب بمجموع 493 من 500 (98.6% ) .. الغربية

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام 3 سنوات : رنا رضا حامد عباس بدر بمجموع 580 من 580 بمجموع 100% .. الغربية

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : شيماء حسن أحمد محمود نمرة بمجموع 599 من 600 (99.83%) .. المنوفية

- الاول دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام 3 سنوات تعليم وتدريب مزدوج : آلاء محمد عمر أحمد محمد بمجموع 694 من 700 (99.14%) .. سوهاج

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام 3 سنوات تكنولوجيا تطبيقية : أمنية عبد الرحمن قناوي عبد الرحمن حجازي بمجموع 697 من 700 (99.57%).. الإسكندرية



أوائل الدبلومات الفنية 2025 .. التعليم الفندقي

-الأول دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام 5 سنوات : ندا صابر فؤاد محمد أحمد بمجموع 417 من 430 (96.98%) .. السويس

-الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام 3 سنوات : رينادا محيي محمد محمد عبد الكريم بمجموع 544 من 570 (65.44%) .. القاهرة

-الاول دبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : الجودي حنفي ابراهيم احمد محمد علي بمجموع 584 من 600 (97.33%) ... الإسكندرية

-الأول دبلوم المدارس الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات تعليم وتدريب مزدوج : يوسف حجاج يوسف محمد بمجموع 699 من 750 (93.2%) .. الاسكندرية

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات إعداد مهني : رحاب أحمد كامل فهمي بمجموع 445 من 490 (90.82%) .. الجيزة

- الاول دبلوم المدارس الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات تكنولوجيا تطبيقية : حنين محمود عبد المقصود محمود أحمد بمجموع 673 من 700 (96.14%) .. القاهرة