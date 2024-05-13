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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مداخل مدينة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير مداخل مدينة بنها وذلك في إطار متابعة تلك المشروعات للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية للعمل علي ابراز الوجهة الحضارية لمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة والعمل علي تسيير الحركة المرورية.


وتفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي حيث يتم رفع كفاءة وتطوير المدخل بالاضافة الي تطوير وإنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة علي مساحه 2000 متر جاري العمل علي الانتهاء منها خلال بضعة أيام لتضاف الي مجموعه الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها لاظهار الشكل الحضاري للمدينة خلال الفترة الماضية.


واستمع المحافظ خلال جولته عن ما استجد من أعمال في تطوير الحديقة حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة مياه الري وجاري توريد كابلات الكهرباء والأعمدة الديكورية والمقاعد والبروجولات ووجه المحافظ بالعمل علي الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن ليتم فتحها أمام المواطنين كمتنزه ومتنفس جديد سيعمل علي استعادة الوجهه الحضارية لعاصمة المحافظة مدينة بنها حيث أكد المحافظ أنه سيتم تزويد الحديقة بكافة الخدمات الادارية اللازمة كدورات المياه وكافيتريا وأكشاك للمشروبات والمأكولات الخفيفة.

القليوبية محافظ القليوبية مدينة بنها شارع فريد ندا توصيل شبكة مياه الري

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