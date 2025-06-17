أستاذ بترول: أسعار النفط والغاز مرتبطة بالحروب

كشف رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أنه من المعروف ارتباط أسعار النفط والغاز بالحروب، خاصة إذا كانت في أماكن إمداد العالم باحتياجاته من النفط والغاز.



وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه أيام حرب أكتوبر 1973 قفز سعر برميل النفط 4 أضعاف من 3 إلى 12 دولارا، وهذه زيادة غير مسبوقة وقتها.

وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن وزير الخارجية الأمريكي وقتها نادى بإنشاء الوكالة الدولية للطاقة التي تضم الدول الصناعية الكبرى لمواجهة مثل هذه الأمو.

وأضاف أنه يجب أن تتصدى أمريكا والدول الصناعية الكبرى لأي ارتفاع جنوني في الأسعار، لافتا إلى أن هناك خطوط حمراء لا يمكن لأي من الطرفين تجاوزها سواء إيران أو إسرائيل.



وشنت إيران هجوما على الاحتلال في مناطق عدة، وهو ما جعل الإسعاف الإسرائيلي يؤكد إصابة 5 في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

كما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بالاشتباه بوجود عالقين في أحد مواقع سقوط الصواريخ.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه علاوة على الخمس مصابين، فقد سقط 10 مصابين أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران.

ويعمل 20 طاقم إطفاء على معالجة 8 حوادث في أعقاب القصف الإيراني.