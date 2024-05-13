ناقد: هذا الدور كان انطلاقة عادل إمام الفنية

تحدث الناقد الفني رامي متولي عن مشوار الزعيم عادل إمام تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده في 17 مايو الجاري، موضحًا أنه أثناء بدايات عادل إمام لم يكن هناك مكاتب كاستينج والنافذة وقتها المسرح.

قال متولي في لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن المسرح كان المؤثر بحياة عادل إمام الفنية.

وأشار إلى أن مسرح كلية الزراعة في ذلك الوقت شهد تخرج مجموعة كبيرة من عمالقة الفن مثل عادل إمام وسعيد صالح، موضحًا أن الزعيم عمل في مسرح التلفزيون عندما كان طالبًا بالجامعة.

وتابع الناقد الفني رامي متولي: «كان يقدم تراجيدي بمسرح التلفزيون ومنها انتقل لمسرحية أنا وهو وهي بشخصية دسوقي أفندي مع فؤاد المهندس وعندما تم تحويلها لفيلم قدم الدور ومن هنا كان الانطلاق.