مد التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 مايو

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 مايو 2024

رابط التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن الدخول على رابط التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://tawzef.emis.gov.eg/



شروط التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم

مؤهل عالي مناسب (يفضل كلية عندسة او حاسبات ومعلومات للوظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي او معلمي Math والميكانيكا والميكاترونيك

يفضل خبر في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات

لا يزيد سن المتقدم في اول اكتوبر 2024 عن 55 سنة

يفضل ان يكون من ابناء المحافظة الموجو بها المدرسة فلا يوجد بدل انتقال

يتعهد بالاستمرار بالعمل في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن 5 سنوات دراسية

إجادة اللغة الانجليزية

إجادة استخدام الحاسب الالي

الحصول على دراسات عليا بمجال الادارة او مجال التدريب او المجال التربوي

يفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال التخصص



معايير القبول في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية