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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مد التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 مايو

رابط التقديم في
رابط التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 مايو 2024

 رابط التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن الدخول على رابط التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://tawzef.emis.gov.eg/


شروط التقديم في  وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

  • أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم
  • مؤهل عالي مناسب (يفضل كلية عندسة او حاسبات ومعلومات للوظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي او معلمي Math والميكانيكا والميكاترونيك
  • يفضل خبر في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات
  • لا يزيد سن المتقدم في اول اكتوبر 2024 عن 55 سنة
  • يفضل ان يكون من ابناء المحافظة الموجو بها المدرسة فلا يوجد بدل انتقال
  • يتعهد بالاستمرار بالعمل في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن 5 سنوات دراسية
  • إجادة اللغة الانجليزية
  • إجادة استخدام الحاسب الالي
  • الحصول على دراسات عليا بمجال الادارة او مجال التدريب او المجال التربوي
  • يفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال التخصص


معايير القبول في  وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

  • اجتياز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الالي
  • اجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات التخصص

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