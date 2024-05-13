مستقبل مصر : حققنا 4.3 مليار دولار من تصدير وإحلال واردات المحاصيل الاستراتيجية

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن الجهاز نجح بالتعاون مع القطاع الخاص فى تحقيق 4.3 مليار دولار عن طريق التصدير وإحلال الواردات للمحاصيل الإستراتيجية والخضر والفاكهة الطازجة خلال الستة الأعوام سابقة.

وأضاف الغنام، خلال كلمته بإفتتاح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس السيسي، أن إيرادات مصر فى التصنيع الزراعي وصلت إلى 5.4 مليار دولار سنويا.

وتابع أنه مستهدف 3.4 مليون طن خام بالمرحلة الأولي فى التصنيع الزراعي بالدلتا الجديدة، لافتا إلى أن الجهاز يعد تنمية شاملة فى شتي المجالات.