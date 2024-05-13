غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر لمدة شهر وتحذير للسيارات.. ما السبب؟

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة باتخاذ إجراءات لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتنظيم حركة المرور بسبب إغلاق شارع ذاكر حسين في اتجاه ميدان إنبي، بالوصلة المؤدية من شارع عبد الله العربي وصولاً إلى شارع محمد أحمد سليم.

إغلاق شارع ذاكر حسين

يأتي هذا القرار في إطار استكمال الأعمال الإنشائية المتعلقة بالمحطة رقم 4 في مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة. وتعتبر هذه الأعمال ضرورية لاستكمال عمليات الإغلاق في شارع ذاكر حسين باتجاه ميدان إنبي، وذلك من خلال الوصلة المؤدية من شارع عبد الله العربي وصولاً إلى شارع محمد أحمد سليم.

تستوجب هذه الخطوة تنفيذ تحويلات مرورية للسيارات القادمة من محور عبد الله العربي والراغبة في الوصول إلى شارع ذاكر حسين. وتتضمن التحويلات المقترحة الانعطاف يمينًا إلى شارع المستشار حافظ فاستكمال، ثم الانعطاف يسارًا إلى شارع محمد أحمد سليم، وأخيرًا الانعطاف يمينًا إلى شارع ذاكر حسين باتجاه ميدان إنبي.

طرق بديلة

تهيب الإدارة العامة لمرور القاهرة بالسائقين والمواطنين الالتزام بتوجيهات رجال المرور والإشارات المرورية الموجودة في المنطقة المتأثرة بالإغلاق. وتدعو المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة وتخصيص وقت كافٍ للتنقل خلال فترة الإغلاق، بهدف تسهيل حركة المرور وتفادي الازدحامات المرورية.

تُطبق الإدارة العامة لمرور القاهرة خطة مرورية للتعامل مع تداعيات إغلاق شارع ذاكر حسين، وتتضمن تحويلات مرورية للسائقين القادمين من محور عبد الله العربي والذين يرغبون في الوصول إلى شارع ذاكر حسين. وتتمثل التحويلات المقترحة في التالي:

- يتوجب على السائقين الانعطاف يمينًا إلى شارع المستشار حافظ فاستكمال، ثم الانعطاف في الاتجاه الأيسر نحو شارع محمد أحمد سليم، وأخيرًا الانعطاف يمينًا إلى شارع ذاكر حسين باتجاه ميدان إنبي.

- بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائقين الانعطاف يمينًا إلى شارع محمد فريد أبو الحديد، ثم الانعطاف في الاتجاه الأيسر نحو شارع محمد أحمد سليم، وأخيرًا الانعطاف يمينًا إلى شارع ذاكر حسين باتجاه ميدان إنبي.

تحويلات مرورية

تأتي هذه التحويلات المرورية في إطار جهود الإدارة العامة لمرور القاهرة لتسهيل حركة المرور وتنظيمها خلال فترة الإغلاق المؤقتة لشارع ذاكر حسين. وفقا للإدارة، فإن ذلك يستلزم الغلق الكلي لمسطح كوبري جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبد الله العربي، وإجراء التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبد الله العربي يسلك يمينًا شارع بني أمية، فيسارًا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبد الله العربي.

ومن المقرر أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا ابتداءً من الساعة 12.05 صباح الأربعاء 8-5-2024 ولمدة 30 يومًا على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال يوم 8-6-2024.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.