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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلى على الانتهاكات المستمرة فى حق الشعب الفلسطيني

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب اعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وطالبت “رشاد” بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلى على الانتهاكات المستمرة واليومية بحقوق الشعب الفلسطينى واختراق القوانين والتشريعات الدولية، وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى.

موضحه بأن لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية جاء لتفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، وهو ما خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت "رشاد" مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

إسرائيل مصر العدل الدولية البرلمان مجلس النواب

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