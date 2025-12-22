قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
رئيس جامعة القاهرة: العلاقات المصرية الصينية تمتد بجذورها في عمق التاريخ

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة ، أن العلاقات المصرية الصينية تمتد بجذورها في عمق التاريخ باعتبارهما من أعرق الحضارات الإنسانية..مشيرًا إلى ما تشهده هذه العلاقات من تطور متنامٍ في مختلف المجالات لا سيما في التعليم العالي والتبادل الثقافي..معربًا عن تطلع جامعة القاهرة إلى استثمار الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين في عام 2026 لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وفتح آفاق جديدة للشراكات المشتركة.


جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى عقدها رئيس جامعة القاهرة خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة القاهرة والمؤسسات التعليمية الصينية وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.


وكان من أبرز محطات زيارة رئيس جامعة القاهرة لقاؤه بالدكتور جونج تشى هوانج رئيس جامعة بكين وقيادات الجامعة وعمداء الكليات ، حيث جرى بحث سبل توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجامعتين خاصة في مجالات التبادل الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتطوير البرامج الدراسية المشتركة وتعزيز التعاون البحثي في عدد من التخصصات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب دعم أنشطة معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة باعتباره أحد النماذج الرائدة للتعاون الثقافي والتعليمي بين الجانبين.

بتدويل التعليم وتعزيز شراكاتها مع الجامعات العالمية 


وأكد الدكتور عبدالصادق - خلال اللقاء - أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدويل التعليم وتعزيز شراكاتها مع الجامعات العالمية المرموقة، وفي مقدمتها جامعة بكين..مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الصينية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة للانفتاح الدولي وبناء قدرات تنافسية للطلاب والباحثين بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.


وعلى هامش الزيارة ..التقى رئيس جامعة القاهرة قيادات المؤسسة الصينية للتعليم الدولي للغة الصينية، حيث كان في استقباله يانج وي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بحضور الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.


وخلال اللقاء ..أعرب الجانب الصيني عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به جامعة القاهرة ومعهد كونفوشيوس، وما حققته الجامعة من نجاحات ملموسة على مدار السنوات الماضية في نشر اللغة والثقافة الصينية.. مؤكدًا استمرار دعم المؤسسة للمعهد وتعزيز دوره كجسر فاعل للتعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، وفي مقدمتها جامعة بكين.


وفي سياق متصل .. التقى رئيس الجامعة بالسيدة يو تيان تشي نائب مدير مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي، حيث ناقش الجانبان الإنجازات التي حققتها جامعة القاهرة من خلال معهد كونفوشيوس ودوره المهم في تدريب معلمي اللغة الصينية ليس في مصر فحسب بل في المنطقة العربية بأسرها، إلى جانب بحث سبل تطوير برامج التدريب لتكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعليم اللغة الصينية.


وتأتي هذه اللقاءات في إطار رؤية جامعة القاهرة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كجامعة بحثية عالمية، وتعزيز حضورها الأكاديمي على الساحة الدولية من خلال شراكات فاعلة ومستدامة مع كبريات الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم.

رئيس جامعة القاهرة العلاقات المصرية الصينية التاريخ الحضارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

