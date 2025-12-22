رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تتعامل مع ملف الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي توجهات مستقبلية في هذا الملف ستعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وعلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الموقف التنفيذي لمنظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، إلى جانب ما تم إنجازه في استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.

كما عرض وزير التموين محددات تحقيق العدالة الاجتماعية وقواعد استحقاق الدعم للمستفيدين من منظومة السلع التموينية ومنظومة الخبز، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على استقرار المنظومتين.

وفي هذا الإطار، تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار التطوير.

ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، باستمرار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، ومواصلة العمل الفني والتنظيمي، وعرض نتائج ما يتم التوصل إليه في التوقيت المناسب، لاتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار تطوير منظومة الدعم.