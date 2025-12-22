قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تتعامل مع ملف الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي توجهات مستقبلية في هذا الملف ستعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وعلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الموقف التنفيذي لمنظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، إلى جانب ما تم إنجازه في استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.

كما عرض وزير التموين محددات تحقيق العدالة الاجتماعية وقواعد استحقاق الدعم للمستفيدين من منظومة السلع التموينية ومنظومة الخبز، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على استقرار المنظومتين.

وفي هذا الإطار، تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار التطوير.

ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، باستمرار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، ومواصلة العمل الفني والتنظيمي، وعرض نتائج ما يتم التوصل إليه في التوقيت المناسب، لاتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار تطوير منظومة الدعم.

التموين وزارة التموين الدعم العيني مدبولي تحويل الدعم لنقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سائق أتوبيس امتنع عن توصيل المواطنين بالدقهلية

المتهم

الكاميرا صورته.. سقوط لص سرق بطارية سيارة بالعجوزة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدى على نجله بالضرب فى الجيزة

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد