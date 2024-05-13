مستقبل مصر: لدينا حجم كبير من القوى العاملة.. ونعاهدكم على توفير الغذاء الآمن|فيديو

أدلى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، بعدة تصريحات خلال كلمته في أفتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، نرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

نعاهدكم على توفير الغذاء الآمن للمصريين

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه كان هناك جهات ترغب في عدم النجاح للدولة المصرية، ولكن القيادة المصرية برعاية الرئيس السيسي عملت بجد، وعملت على وجود المشروعات العملاقة بالدولة.

وقال : إن المصريين كانوا على مدار تاريخهم الطويل ينهضون بأعمالهم العظيمة والجليلة، وأننا نباهي الدنيا بأسرها فيما أنجزناه في ربوع الوطن من مشروعات زراعية وصناعية عملاقة.

وتابع : عملنا من الرئيس السيسي، أن الشعب والقوات المسلحة منصهرون في بوتقة واحدة وهو كان مبدأنا في جهاز مستقبل مصر، ونؤكد أن الجهاز يعاهد مصر ويعاهدكم على استمرار العمل وتوفير الغذاء الآمن للمصريين.

إجمالي الحاصلات الزراعية وتصنيع المحاصيل وصل 9 مليارات دولار

قال بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن الجهاز مسئول عن المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والقوى العاملة وشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف : “قطاع الزراعة يمثل 15% من الناتج القومي المصري.. ويحتوي على 25% من الأيدي العاملة فى مصر .. وإجمالي الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي قدرت بـ 9 مليارات دولار ومخطط الدولة إضافة 4 ملايين فدان”.

وتابع: “ جهاز مستقبل مصر لديه عدد من المشروعات الزراعية منها سيناء والسادات والمنيا وبني سويف”.

مسئولون عن إدارة 150 ألف فدان بالجمهورية

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن محور الضبعة بعد التوجيهات تم التوسع والحفاظ على المخزون المائي به، وزيادة الإنتاجية، ويوجد 500 فدان للجهاز في منطقة الضبعة.

وأضاف، أن 150 ألف فدان يقوم بإدارتها جهاز مستقبل وطن في جمهورية مصر.

ولفت إلى أن هناك خبرات كبيرة حصل عليها القطاع، وأن الجهاز كان له دور في تنمية سيناء بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك ثلاث مشروعات للجهاز في سيناء.

وأشار إلى أن الجهاز له مشاركة في محطة المحسمة التي تقوم بمعالجة 1 مليون متر مكعب مياه في اليوم الواحد.

حققنا 4.3 مليار دولار من تصدير وإحلال واردات المحاصيل الاستراتيجية

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن الجهاز نجح بالتعاون مع القطاع الخاص فى تحقيق 4.3 مليار دولار عن طريق التصدير وإحلال الواردات للمحاصيل الإستراتيجية والخضر والفاكهة الطازجة خلال الستة الأعوام سابقة.

وأضاف، أن إيرادات مصر فى التصنيع الزراعي وصلت إلى 5.4 مليار دولار سنويا.

وتابع أنه مستهدف 3.4 مليون طن خام بالمرحلة الأولي فى التصنيع الزراعي بالدلتا الجديدة، لافتا إلى أن الجهاز يعد تنمية شاملة فى شتي المجالات.

المياه والطاقة بمشروع مستقبل مصر يمثلان 30% من التكلفة

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لـ جهاز مستقبل مصر، أنه ننفذ مشروع 12 ألف فدان في محافظة من الأشد احتياجا بين الفيوم وبني سويف، مشيرا إلى أن حجم العمالة في هذا المشروع كثيف وسينتهي خلال 30 يوما من الآن.



وقال: إنه نعمل على التنوع الجغرافي، مؤكدا أن هذا التنوع له فوائد اقتصادية سواء في تبكير الإنتاج، وزيادة الانتاجية.



وتابع، أن المياه والطاقة في هذا المشروع يمثل 30% من التكلفة، مؤكدا أنه تم عمل 1500 كيلو مسارات نقل مياه، و23 محطة كهرباء، و3 محطات معالجة للمياه و8 ألف شبكات ري و50 محطة رفع.

إحلال الواردات لبعض السلع سيوفر 3.7 مليار دولار سنويًا



أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه تم الحصول على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل المشاركة في مشروع التصنيع الزراعي.



وأضاف، أن الجهاز يعمل على توفير السلع التي بها مشكلات، فهناك خطة خلال الـ 5 سنوات من أجل إحلال الواردات.

وأوضح أنه سيكون هناك زيادة في حجم الصادرات من المنتجات الزراعية بنسبة تكون من 20 لـ 25%، أي ما يوازي 2 مليار دولار سنويًا.

وكشف أن أحلال الوردات سيوفر 3.7 مليار دولار سنويًا، وأن هناك خطة يتم العمل بها.

خفض الرطوبة بنسبة 10%.. جهاز مستقبل مصر يكشف أهمية المجففات بصوامع القمح

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن الجهاز يعمل على انتاج 600 الف طن، وبوجود صوامع بها مجففات، مشيرا إلى أن المجففات الموجودة تتعمل على خفض الرطوبة بنسبة 10%.



وقال : إن استهلاك مصر من اللحوم يصل إلى مليون طن، مؤكدا انه نعمل على زراعة الأعلاف مع وجود المصانع.

وتابع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن المشروعات القومية الجديدة ساهمت بقوة في توفير القمح، بعد التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاجية وتطبيق البحوث العلمية الجديدة.

لدينا حجم كبير من القوي العاملة يقدر بـ2 مليون عامل

قال العقيد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس السيسي: إن استهلاك مصر من اللحوم حوالي مليون طن ، ولدينا مزارع تسمين ومجازر فى دمياط وأماكن متفرقة بالسويس ومصنع علف للثروة الحيوانية والداجنة”.

وأضاف: “لدينا مدينة بيئية قوية جدا وبها أقل انبعاثات كربونية ومساحات خضراء شاسعة ومجتمع عمراني جاذب واستدامة وتصدير عقاري، ولم يقتصر دور الجهاز على فكرة إقامة مجتمعات عمرانية، بل يتم العمل على أصول الدولة غير المستغلة ويعمل الجهاز على تطوير قرية بأسوان”.

وتابع: “نعمل الآن 250 غرفة جديدة تضاف إلى القطاع السياحي بأسوان.. ولدينا حجم كبير من القوي العاملة بجهاز مستقبل مصر، و فى 2019 كان هناك 600 عامل والآن هناك 2 مليون عامل فى 2024، ونستهدف 3.5 مليون و80 ألف فرصة عمل”.