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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير جهاز مستقبل مصر أمام السيسي: نعاهدكم على توفير الغذاء الآمن للمصريين

العقيد الدكتور بهاء
العقيد الدكتور بهاء الغنام

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه كان هناك جهات ترغب في عدم النجاح للدولة المصرية، ولكن القيادة المصرية برعاية الرئيس السيسي عملت بجد، وعملت على وجود المشروعات العملاقة بالدولة.

وقال بهاء الغنام، خلال كلمته التي ألقاها، في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: إن المصريين كانوا على مدار تاريخهم الطويل ينهضون بأعمالهم العظيمة والجليلة، وأننا نباهي الدنيا بأسرها فيما انجزناه في ربوع الوطن من مشروعات زراعية وصناعية عملاقة.

 

وتابع  المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر: عملنا من الرئيس السيسي، أن  الشعب والقوات المسلحة منصهرون في بوتقة واحدة وهو كان مبدأنا في جهاز مستقبل مصر، ونؤكد أن  الجهاز يعاهد مصر ويعاهدكم على استمرار العمل وتوفير الغذاء الآمن للمصريين.

 

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