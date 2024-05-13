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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مدرسة بجنوب سيناء يحصل على أول دكتوراه في تعميم المدارس التكنولوجية

باحث الدكتوراة يتوسط
باحث الدكتوراة يتوسط وزير التعليم ولجنة المناقشة

حصل احمد محمد ابو حسين المدير الأكاديمي لمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بطور سيناء  علي درجة الدكتوراه في الرسالة التي كانت بعنوان التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم  لتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية في ضوء خبرات بعض الدول  وذلك في المناقشة التي عقدت  بقاعة الدكتور عبد  الفتاح جلال بمقر كلية الدراسات العليا للتربية بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رئيسا مناقشا  والدكتور محمد محمد رفعت حسنين والدكتورة عائشة عبد الفتاح أستاذ التخطيط التربوي المساعد بقسم التعليم العالي كلية الدراسات العليا للتربية والدكتور أشرف بهجات عبد القوي وكيل كلية الدراسات العليا. 

 

وقال  الدكتور أحمد ابو حسين إن رسالة الدكتوراة لتعريف مراحل التعليم الثانوي الفني في مصر  بالإضافة للتعرف  علي نظام  المدارس التكنولوجية التطبيقية وفلسفتها وأهدافها. 


مشيرا إلي أهمية  الوقوف على تجارب بعض الدول في مجال المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعرف طبيعة الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية ومن ثم الوصول إلى بناء تصور مقترح لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم؛ لتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية.

 

وكشف ابو حسين  أن رسالة الدكتوراة توصلت   إلى العديد من النتائج منها أن المدارس تسعى للتميز وتسعى إلى تحقيق ما تهدف إليه، وهو زيادة الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية. 


مشيرا  إلي أن  تقوم المدرسة بتدعيم قنوات الاتصال بينها وبين المجتمع المحلي للإسهام في حل بعض مشكلاتها. 


وأشارت النتائج أيضًا إلى ضرورة زيادة عدد المبتعثين للخارج للإسهام في التخطيط لنشر فكرة المدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك الاستعانة بالخبرات العالمية في مجال التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية.


وقد هنأت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الدكتور أحمد ابو حسين لحصوله علي درجة الدكتوراه .

باحث الدكتوراه

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جنوب سيناء رسالة دكتوراه وزير التعليم المدارس التكنولوجية مناقشة

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