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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرة خارجية سلوفينيا: أشكر مصر على دورها في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

وزيرة خارجية سلوفينيا
وزيرة خارجية سلوفينيا

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ لديها اتصالات منتظمة مع نظيرها المصري سامح شكري، إذ زار سلوفينيا، مشددةً على أهمية وجود حوار مفتوح وتبادل لوجهات النظر وتحليل الوضع معا.

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وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية على الدور المحوري الذي تلعبه في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأتوجه بالشكر أيضا لسامح شكري أعرب عن تقديري للدعم الذي تلقيناه عندما كنا نقوم بعملية نقل أشخاص من غزة إلى بلدنا".

 

وتابعت: "مصر تلعب دورا مهما للغاية في هذا الأمر، واتضح هذا الدور الهام أيضا من مفاوضات القاهرة، لذلك من المهم أن نستمع إلى بعضنا البعض ونسمع ونفهم ونتواصل من أجل فعل هذا الأمر".
 

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