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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة خارجية سلوفينيا: الفلسطينيون يستحقون دولتهم.. والعالم سقط في اختبار الإنسانية

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وزيرة الخارجية تانيا
وزيرة الخارجية تانيا فايون،

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ بلادها تريد ممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لكي تفعل المزيد من أجل ضمان حماية المدنيين والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

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وزيرة خارجية سلوفينيا: حكومتنا أطلقت قبل أيام إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين

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وزيرة خارجية سلوفينيا : أدين بشدة العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نريد أيضا، الضغط على على الدول ذات التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم لتحذو حذونا".



 

وتابعت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية: "الفلسطينيون وغزة والضفة الغربية يستحقون دولتهم"، مشددةً على ضرورة احترام الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولكن عند النظر إلى الوضع في قطاع غزة والمجاعة التي أصبحت سلاحا جديدا للحرب يمكن القول بكل سهولة إن الأمر يتعلق بالأخلاقيات، والعالم سقط في اختبار الإنسانية.


 

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