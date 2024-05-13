وزيرة خارجية سلوفينيا : أدين بشدة العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّها زارت معبر رفح الحدودي والهلال الأحمر المصري، موضحةً: "من المثير للصدمة أن نرى المعبر الحدودي مغلقا لعدة أيام".

وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه من المثير للصدمة أيضا وجود أكثر من 2000 شاحنة ومساعدات إنسانية متوقفة ولا يتم تقديمها للأشخاص والمدنيين المحتاجين وأن العملية العسكرية مستمرة، وكذلك عمليات الإخلاء والتهجير القسري للسكان من رفح الفلسطينية مستمرة.

وتابعت: "لذلك، أدين بشدة العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وأدعو الجانب الإسرائيلي إلى وقفها وإعادة فتح المعابر الحدودية والسماح للمساعدات الإنسانية الأكثر طلبا بالمرور".