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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جالانت يطلع بلينكن على مستجدات العملية العسكرية في رفح

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أطلع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على مستجدات العملية "المحددة" في رفح.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مكتب جالانت اليوم، الاثنين، إن الوزير اطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على العملية العسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة والسيطرة على معبرها من جانب فلسطين.

وذكر البيان أن جالانت وبلينكن ناقشا في اتصال هاتفي خلال الليل "التطورات في غزة.. والعملية في منطقة رفح".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الحرب في غزة ستستمر حتى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتفكيك حكم حماس وقدراتها العسكرية.

وأضاف جالانت خلال احتفال لإحياء ذكرى الجنود الذين هاجروا إلى إسرائيل وسقطوا في الحرب: “هذه حرب بلا خيار، إنها حرب ستشكل حياتنا لعقود قادمة”.

ثمن باهظ!

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: “خمسة وعشرون ألفا وأربعون اسما - هذا هو الثمن الدمـ.وي الباهظ الذي لا يطاق الذي كان علينا أن ندفعه”.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي: هذا العام، فقدنا أكثر من 1500 من أفضل أبنائنا وبناتنا".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد بلغ عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 716 عسكريا منذ 7 أكتوبر الماضي، من بينهم 39 عسكريا في الوحدات الاحتياطية، و68 عنصر من الشرطة الإسرائيلية، وستة من عناصر الشاباك.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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