جورجيا.. مظاهرة في تبليسي احتجاجا على قانون العملاء الأجانب

نظم عدة مئات من الأشخاص الذين يعارضون مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب مسيرة خارج مبنى البرلمان الجورجي في العاصمة تبليسي.

وأفادت وكالة تاس الروسية بأنه تم حظر حركة المرور في شارع روستافيلي، حيث يقع البرلمان، وانتشر ضباط إنفاذ القانون في الخدمة في مكان الحادث.

وفي وقت سابق، ناشد وزراء خارجية 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض توسيع الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، طلبًا لتقييم تأثير القانون الجورجي على العملاء الأجانب على التكامل الأوروبي للبلاد.